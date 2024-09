Oltre 20 coppie sposatesi nel Santuario di Monserrato hanno partecipato ad una messa celebrativa

Con la partecipazione di oltre venti coppie ieri pomeriggio al Santuario di Monserrato si è svolta una celebrazione, presieduta da don Mariano Bernardi, di ringraziamento e di affidamento alla Madonna di Monserrato. L'invito era rivolto a tutti coloro che si sono uniti in matrimonio in Santuario indipendentemente dall’anno di celebrazione.

Il Santuario di Monserrato è un luogo molto significativo non solo per i borgarini, tanto che in molti lo hanno scelto e lo continuano a scegliere come luogo di fede per celebrare il loro matrimonio.

Al termine si è svolto un momento conviviale con brindisi nei locali del Santuario.