"Sviluppo al capolinea: le crisi che l’Italia deve risolvere per non precipitare", l'incontro nella Sala del CDT a Cuneo

Mercoledì 4 giugno alle 18, nella Sala del CDT in Largo Barale 1 a Cuneo, si terrà un incontro sul tema Sviluppo al capolinea: le crisi che l’Italia deve risolvere per non precipitare.

All’iniziativa, organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo, parteciperanno Pier Giorgio Ardeni, docente di Economia politica e dello sviluppo all’Università “Alma Mater” di Bologna, e Piertomaso Bergesio, segretario provinciale della CGIL Cuneo.

Nei loro interventi i relatori rifletteranno sui grandi mali che rischiano di travolgere il nostro Paese, dalla crisi demografica alla crisi del sistema produttivo e del lavoro, in riferimento anche a quanto è in gioco con i referendum dell’8 e 9 giugno prossimi; non mancheranno riflessioni sugli squilibri tra Nord e Sud, tra uomini e donne, tra giovani e adulti, dettati da politiche sociali irresponsabili, così come si parlerà degli effetti della crisi ecologica, con alluvioni, siccità e dissesto idrogeologico, che ci chiamano a superare un modello di sviluppo “produttivista” fondato sullo spreco di natura.

Per info sull’incontro, che sarà a ingresso libero, chiamare il 349.1934153