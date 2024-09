Consegnata la Costituzione ai neo-diciottenni di Pocapaglia

Ben 35 ragazzi della Leva 2006, pocapagliesi e “simpatizzanti” delle località limitrofe, hanno ricevuto nei giorni scorsi la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il primo gennaio del 1948.

A Pocapaglia questo passaggio è stato suggellato da un momento di festa, ma anche di riflessione, su come il raggiungimento della maggiore età sia un momento significativo nell’esistenza di ognuno e come principio di responsabilità personale verso lo Stato.

Durante la consegna il vicesindaco Walter Battaglino è intervenuto con un toccante discorso in cui ha sottolineato: “Cari ragazzi, diventare maggiorenni vuol dire diventare costruttori di scelte importanti per la propria vita e per la società dentro cui crescerete. La straordinarietà di questo documento sta nella sua attualità, nell’essere oggi, ancor più di allora, il testo garante del vostro avvenire di cittadini. Siate quindi costruttori del vostro futuro perché come sarà il mondo di domani dipenderà da voi e dalla vostra capacità di pensarlo, progettarlo e viverlo, agendo come persone vere, libere, realizzate, ma soprattutto uniche”.