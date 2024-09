A fuoco l'area ecologica di Canosio: bruciata la tettoia e alcuni cassonetti

Incendio presso l’area ecologica di Canosio, in alta Valle Maira, ieri (lunedì 2 settembre) in tarda serata dove hanno preso fuoco alcuni cassonetti posti all'interno dello spazio delimitato per la raccolta differenziata.

L’allarme alla centrale dei Vigili del Fuoco è giunto intorno alle 23. Immediatamente sono sono recate sul posto due squadre, la prima in partenza da Dronero, con il supporto di una seconda da Cuneo che una volta giunti sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Purtroppo, oltre ai cassonetti è andata completamente distrutta anche la tettoia che copriva l’area per la loro sistemazione. Non ci sono state altre cose o persone coinvolte.

Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato l’incendio.