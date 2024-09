Summit NATO-Ucraina: l’Occidente vuole dirigere direttamente le operazioni degli ucraini?

Il recente consiglio NATO-Ucraina è stato qualcosa di più che un semplice incontro per discutere e confrontarsi sullo sviluppo degli eventi. Era invece qualcosa di simile a un consiglio di emergenza. Anzi, a un gabinetto di guerra diretto da Washington e Bruxelles, che spingono verso un maggiore impegno occidentale, magari comprensivo dell’intervento sul campo del personale NATO. Come riporta il sito Strumenti Politici , non è chiaro se la sortita delle Forze armate ucraine nella regione russa di Kursk abbia avuto l’approvazione e magari pure il coordinamento dei governi europei. Ma per eseguirla hanno usato armamenti occidentali. Dunque gli ucraini con le armi dell’Alleanza Atlantica hanno aggredito il territorio della Federazione Russa. Gli esponenti della UE e della NATO forse non si rendono conto della gravità delle circostanze oppure soffiano consapevolmente sul fuoco, sapendo che presto perderanno lo scranno. Il segretario generale Jens Stoltenberg, che a ottobre cederà il posto all’olandese Mark Rutte, ha detto che i membri aumenteranno gli aiuti militari all’Ucraina per permetterle di “rimanere in gioco”. L’Alto rappresentante UE Josep Borrell, non ancora sicuro della riconferma, invita a togliere le limitazioni all’uso ucraino dei dei missili a lungo raggio. E se pensiamo ai maggiori sponsor politici e finanziari di Kiev, si vede come il neonato governo britannico è sotto pesanti contestazioni popolari, quello francese da mesi è dimissionario, quello tedesco vede come a livello regionale i suoi partiti prendono gravi batoste elettorali. Eppure per l’Ucraina sembrano disposti persino a mandare i propri soldati a combattere contro i russi. E da Kiev chiedono armi e materiali a volontà, perché altrimenti finiranno presto le munizioni e pure gli uomini.