Giro della Lunigiana donne, la portacolori del Racconigi Cycling Team Arianna Giordani 5ª nella tappa d'apertura

Un altro brillante piazzamento in meno di 24 ore per la piacentina Arianna Giordani nella cronometro individuale che ha aperto la terza edizione del “Giro della Lunigiana”, challenge a punti, articolata su due prove, riservata alla categoria donne junior.

La portacolori del Racconigi Cycling Team, reduce dal secondo posto conquistato al “Trofeo Artcosmetics” di Fornovo San Giovanni (BG), ha colto la quinta piazza al termine dei 2200 metri di gara disegnati nel cuore della città ligure di Lerici (SP).

L’atleta diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo, medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre dei recenti “Campionati del Mondo su Pista Junior”, non è salita sul terzo gradino del podio per un solo secondo.

Buona prestazione anche della cuneese di Savigliano Asia Rabbia, che ha chiuso la propria prova in settima posizione, mentre la colombiana Mariana Burgos Gonzalez ha sfiorato la ‘top ten’, chiudendo in dodicesima posizione a poco più di mezzo secondo di ritardo dalla decima piazza.

Nella giornata di oggi, martedì 3 settembre, i 76,2 chilometri in programma condurranno le atlete da Portovenere (SP) ad Arcola (SP). Ritrovo, verifica licenze e partenza, prevista per le ore 9:30, sono fissati a Portovenere in piazza Bastrieri, mentre il traguardo finale è collocato ad Arcola, nelle vicinanze dello stabilimento Poliartigiana