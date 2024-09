Volley Femminile: domani il primo allenamento congiunto per il Mondovì Volley; Al PalaManera arriva la Libellula Volley

Per il Mondovì Volley parte la seconda fase della preparazione, quella che prevede gli allenamenti congiunti. Domani, alle 17,15, infatti, le pumine di Claudio Basso affronteranno al PalaManera la Libellula Volley (B1) dell'ex tecnico del Vbc Mauro Barisciani.

Un appuntamento aperto al pubblico, utile a entrambe le formazioni per iniziare a oleare i meccanismi di gioco e avvicinarsi pian piano ai ritmi di gara. Da qui all'inizio del campionato, d'altronde, le pumine incontreranno diverse formazioni, alcune anche di serie A1, il tutto per giungere pronte al primo impegno ufficiale, quello del 6 ottobre in casa contro il Brescia di Bibo Solforati.

Da ricordare, infine, che sabato 7 settembre le pumine si presenteranno alla Città in occasione della "Notte Bianca". L'appuntamento è per le 20,30 a Mondovì Piazza.