A Fossano torna "Piazze Aperte" con una cena multiculturale in piazza Kennedy

Il primo appuntamento di "Piazza Aperte" a cura di Caritas Fossano si è svolto mercoledì 3 luglio scorso in piazza Raffaela, con una buona partecipazione cittadina e multiculturale, ospite il poliedrico artista senegalese Mohamed Ba.

Stessa formula (performance - cena condivisa - proiezione cinematografica) è prevista per il nuovo appuntamento di una rassegna che fin dalla intenzioni vuole "animare le piazze per riscoprirsi comunità."

Mercoledì 4 settembre è la volta di piazza Kennedy, lo spazio urbano prospiciente la stazione ferroviaria di Fossano, teatro di alcuni spiacevoli fatti di cronaca e contesto multietnico di grande ricchezza se valorizzato in maniera oculata e condivisa.

L'appuntamento, realizzato in collaborazione con la cooperativa Caracol, con Cinedehors, con il Comune di Fossano e la Pro Loco del borgo San Bernardo, è per le ore 18 e vede impegnati in una performance teatrale dal titolo "Gli spacciatori di cultura" gli artisti del collettivo Teatro Selvatico.

Dalle 19,30 avverrà l'allestimento dei tavoli per la cena multiculturale con la possibilità data ad ogni partecipante di condividere la propria preparazione gastronomica, anche come parte integrante delle proprie radici .