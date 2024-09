Domani allerta gialla su tutta la regione, arancione al confine tra Torinese e Valle Po

Dalla prossima notte le correnti di scirocco in quota e da est-sudest negli strati medio-bassi dell’atmosfera subiranno un deciso rinforzo con tempo diffusamente perturbato atteso per le successive 18 ore , quando sono attesi fenomeni localmente molto forti e cumulate areali significative soprattutto al confine con la Liguria centrale e a ridosso delle vallate occidentali e nordoccidentali .

In considerazione delle previsioni meteorologiche e dei conseguenti effetti attesi sul territorio, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha confermato per oggi, mercoledì 4 settembre, l’allerta gialla per temporali sui settori alpini C (Valli Orco, Lanzo, Bassa Val Susa e Sangone, in provincia di Torino), D (Alta Val Susa, Chisone, Pellice e in provincia di Cuneo Valle Po) e sulle aree di pianura I ed L (Pianura Torinese e Colline, AL-AT-CN-TO), estendendola alla zona G al confine con la Liguria (Valli Belbo e Bormida, AL-AT-CN).