Pesca dilettantistica Pontechianale, i pescatori scrivono a Comune, Provincia e Regione: "Gravi criticità stanno pregiudicando l’attività per la stagione 2025"

L’ASD Pescatori Pontechianale, affiliata all’Enalpesca Cune, ha inviato una lettera alle autorità provinciali e locali per denunciare diverseproblematiche che potrebbero compromettere la stagione 2025 della pesca sportiva dilettantistica nel lago di Pontechianale.

Tra le criticità evidenziate: l’aumento dei cormorani che decimano il patrimonio ittico, l’assenza di iniziative da parte della Provincia per rivedere il canone annuo, e il sollecito di pagamento dello stesso canone anche in presenza di limitazioni che impediscono lo svolgimento delle attività.

Ecco la lettera che è stata inviata agli enti e che pubblichiamo integralmente a seguire.

*****

L’ASD Pescatori Pontechianale, affiliata all’Enalpesca Cuneo e da oltre 15 anni responsabile della gestione della pesca sportiva dilettantistica presso il lago di Pontechianale in alta Valle Varaita, ritiene doveroso segnalare con la presente le gravi criticità che stanno pregiudicando l’attività per la stagione 2025.

Premettiamo che la nostra attività viene svolta da soci volontari, senza finalità commerciali, ma con obiettivi ludici, ricreativi e sociali, rivolti a una comunità ampia, composta in larga parte da pensionati e giovani. La gestione ha inoltre avuto, nel tempo, una ricaduta positiva sull’indotto turistico locale, sostenendo l’attività di bar, ristoranti, strutture ricettive e attività commerciali.

Tuttavia, anche quest’anno ci troviamo a dover affrontare limitazioni inaccettabili, determinate da un’applicazione a nostro avviso eccessivamente rigida di normative europee che vietano l’immissione di trote (sia Iridee che Fario), come invece avvenuto regolarmente negli anni precedenti. Teniamo a precisare che le trote da noi immesse sono esemplari sterili, dunque non in grado di riprodursi né di alterare geneticamente eventuali popolazioni di trota Fario mediterranea autoctona presenti nel lago.

A queste restrizioni si sommano ulteriori criticità:

l’aumento del numero di cormorani che depredano costantemente il patrimonio ittico ripopolato con investimenti a nostro carico;

l’assenza di interventi o proposte da parte della Provincia per rivedere il canone annuo, nonostante i danni ambientali e le limitazioni sopraggiunte;

il sollecito al pagamento del canone da parte dell’ente provinciale, come se la situazione fosse invariata.

Precisiamo che, non potendo effettuare le semine, i pescatori non versano le quote associative, venendo meno le risorse necessarie per far fronte a tutte le spese legate all’attività: assicurazioni, buoni pesca, controlli, pulizia, ecc. In queste condizioni, è evidente che non siamo nelle condizioni di pagare il canone richiesto.

Ci risulta, peraltro, che in altre Province piemontesi e Regioni italiane le stesse normative vengano interpretate con maggiore flessibilità, permettendo comunque le immissioni a favore delle associazioni sportive, sempre nel rispetto degli equilibri ambientali. Ci domandiamo quindi se quanto sta accadendo nella nostra Provincia sia frutto di una scelta arbitraria da parte di qualche funzionario o di un disinteresse della politica locale.

Tutto ciò premesso, chiediamo alla Provincia di Cuneo:

una risposta chiara e tempestiva, essendo la stagione 2025 ormai compromessa;

di riconoscere l’inapplicabilità del canone per l’anno in corso, per il venir meno delle condizioni essenziali alla base del rapporto gestionale;

di valutare un risarcimento per le spese già anticipate, a fronte dell’impossibilità di avviare le attività previste per l’anno in corso.

In attesa di un riscontro sollecito, confidiamo nella sensibilità delle istituzioni e nella volontà di tutelare una realtà che da anni opera con dedizione a beneficio della comunità locale e del territorio montano.

ASD Pescatori Pontechianale

Alberto Barra

Associazione Enalcaccia Pesca e Tiro Cuneo

Pier Paolo Testa