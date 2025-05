A Mondovì al via i lavori per l’attraversamento pedonale rialzato in via Vittorio Veneto

Alla luce della nuova viabilità introdotta in via dell’Arciprete, in ottemperanza con quanto già annunciato nelle scorse settimane anche per dare seguito a quanto affermato in Consiglio comunale e in virtù della fine dei lavori sulla rete idrica operati da Mondoacqua, dalle ore 8.30 del 26 maggio alle ore 18.30 del 30 maggio prossimi, verrà istituito il senso unico alternato in via Vittorio Veneto all’altezza dell’intersezione con via dell’Arciprete, per consentire la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato.

Un intervento volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti che si ritrovano a percorrere via dell’Arciprete, ma fondamentale altresì per ridurre la velocità media degli autoveicoli transitanti nella zona, come testimoniato dalle diverse rilevazioni effettuate dalle forze dell’ordine negli scorsi mesi.