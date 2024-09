Due giornate aperte dedicate agli insegnanti al museo della Stampa di Mondovì

Due pomeriggi a partecipazione libera e gratuita per raccontarsi agli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado in occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2024/2025. Sono gli Open Day che propone il Museo Civico della Stampa di Mondovì, la più completa collezione di macchine da stampa d’Italia, con accesso da piazza d'Armi 2E, venerdì 13 e venerdì 20 settembre dalle 14 alle 19.

Un'occasione preziosa per conoscere non solo le attività didattiche e laboratoriali curate dall'associazione noau | officina culturale, gestore del museo, ma anche il percorso museale, gli spazi recentemente rinnovati e i laboratori di stampa artistica e tipografica che rappresentano il punto di forza del polo. Tra i laboratori in catalogo ci sono anche quelli realizzati in collaborazione con la mostra «Andy Warhol. Influencer», visitabile presso la ex chiesa di Santo Stefano a Mondovì fino al 6 gennaio 2025, grazie ai quali gli studenti potranno sperimentare con le loro mani l'antica tecnica della stampa serigrafica con i suoi strumenti tipici - telaio in legno, inchiostri e racla -, per realizzare un'opera creativa.



Venerdì 13 e venerdì 20 settembre nel corso degli Open Day i docenti avranno l'opportunità di visitare il laboratorio di grafica «Francesco Franco» e il laboratorio di tipografia «Roberto Masante», spazi didattico-esperienziali attrezzati per le attività pratiche collegate alla visita guidata in museo, con presentazione delle attività, degli strumenti e dei prodotti di laboratorio per ciascun grado scolastico, nonché dei servizi aggiuntivi disponibili. Durante i pomeriggi si svolgeranno tre visite guidate gratuite al museo e ai laboratori, della durata di un'ora, con inizio alle 14,30, alle 16 e alle 17,30; per partecipare alla visita guidata è richiesta la prenotazione via mail a info@museostampamondovi.it o telefonica al 334/7059307.



I due Open Day offriranno anche l'opportunità di scoprire le attività di noau | officina culturale per le scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025 a tema lettura ad alta voce 0/6 anni, interculturalità, autonarrazione, archeologia sperimentale, sperimentazioni artistiche.