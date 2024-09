“Nonna Rosetta è volata via”: Dronero piange oggi Rosa Blesio, di ben 109 anni

“Nonna Rosetta è volata via” dice commossa la nipote e non c’è espressione più delicata e forte, per lei che è sempre stata come una farfalla dai colori bellissimi. Dronero piange oggi, mercoledì 4 settembre, la signora Rosa “Rosetta” Blesio, nonna Rosetta per la sua famiglia, di ben 109 anni.



Nata il 28 maggio 1915 a Montemale di Cuneo, è stata tra le persone più longeve d'Italia. Di lei rimaranno quel sorriso e quello sguardo pieni di luce, ma anche la grinta e tutti gli insegnamenti che ha saputo trasmettere.



Ha vissuto le due guerre mondiali Rosetta. Nel 1945, rimasta gravemente ferita sotto i bombardamenti, di quei tragici momenti ha sempre conservato il ricordo, unito alla fortuna di non morire ed alla forza durante il lungo periodo di convalescenza. Ha vissuto momenti bellissimi Rosetta, indimenticabili come il matrimonio e la nascita di suo figlio Pierangelo a Mussotto d’Alba, paese in Langa dove insieme al marito si erano trasferiti per lavoro un paio d’anni, prima di rientrare a Dronero.



Dapprima casalinga e poi sarta di mestiere, ha cucito fino all’ultimo. La semplicità è ciò che l’ha sempre caratterizzata ed immenso per lei è sempre stato il valore della famiglia, valore forte che anche oggi in questo giorno triste si è rinnovato, con nonna Rosetta che ha chiuso gli occhi circondata dall’affetto dei suoi cari.



Resterà nel cuore del figlio Pierangelo, dei nipoti Cinzia e Gabriele con le rispettive famiglie e di tutti i parenti. I funerali avranno luogo venerdì 6 settembre alle ore 14:30 presso la Parrocchia di Roccabruna, dove domani sera, alle ore 20, verrà recitato il rosario.