Tutti i settori che stanno cambiando grazie all’arrivo delle criptovalute

Le criptovalute hanno portato una ventata di novità in tantissimi settori, dall’economia alla tecnologia. Tutto il mondo è stato scosso e ormai non si tratta più solo di scambiare delle monete virtuali! Infatti, le criptovalute e la blockchain hanno aperto a tante possibilità di innovazione e di cambiamento.

In questo articolo, vediamo quali sono i settori che sono già stati profondamente toccati dalle criptovalute. Scopriamo quali sono le opportunità che stanno nascendo e in che modo il futuro potrebbe essere influenzato dalle valute digitali e dalla blockchain.

Finanza e pagamenti internazionali

Certo, se parliamo di criptovalute non si può non parlare di finanza. È ovvio che questi due settori siano strettamente interconnessi, no? È vero, oggi le transazioni sono più rapide, più veloci e anche più sicure grazie alle criptovalute . Non solo, i costi sono anche minori perché non ci sono le commissioni dei sistemi bancari. In pratica, le criptovalute permettono di bypassare gli intermediari come le banche. E, bisogna dirlo, questa alternativa decentralizzata sta prendendo piede e sta piacendo a molti!

Tra le piattaforme più usate ci sono Bitcoin ed Ethereum, vengono usate per trasferire denaro all’estero senza dover passare attraverso le banche. Ma non è tutto, anche moltissimi negozi fisici stanno iniziando ad adottare le nuove tecnologie. Infatti, sono sempre di più i negozi online che usano Litecoin e Dash per offrire delle transazioni rapide e anonime.

Settore immobiliare

Quando si parla di criptovalute non si pensa al settore immobiliare, invece è arrivato il momento di pensarci eccome. Proviamo a immaginare: com’è acquistare una casa facendo delle transazioni rapide e senza commissioni bancarie? Eh, sarebbe un sogno! Le criptovalute e la blockchain permettono di eliminare un sacco di passaggi burocratici che rallentano i processi di compravendita.

Ci sono alcune piattaforme che stanno già implementando delle soluzioni che si basano su dei contratti intelligenti. In pratica, è possibile gestire la proprietà e il trasferimento dei titoli direttamente online e tramite le valute virtuali. Ci sono molti vantaggi, per esempio il fatto che si è meno soggetti alle frodi (basti pensare alle tantissime agenzie immobiliari truffaldine) e viene aumentata la fiducia tra acquirenti e venditori.

Gaming e intrattenimento digitale

ll settore del gaming naviga già da tempo tra le criptovalute , ma bisogna dire che si sta evolvendo molto rapidamente. Ci sono dei progetti, per esempio Axie Infinity e The Sandbox, dove gli utenti possono guadagnare le criptovalute giocando. Questo è un po’ il sogno di ogni streamer, no? Insomma, non c’è più bisogno di farmare con hardware di ultima generazione, si può giocare serenamente con il proprio pc e si può accumulare una piccola ricchezza.

Il modello play-to-earn sta prendendo molto piede, soprattutto tra i ragazzi e sembra davvero essere un modello vincente, almeno per ora. Sta creando tante nuove opportunità per i giocatori e anche per gli sviluppatori. Per cosa possono essere usate le criptovalute guadagnate? Per qualsiasi cosa, per esempio per scambiare o acquistare oggetti e skin all’interno dei giochi.

Sanità e servizi farmaceutici

Sicurezza dei dati

Gestione dei dati

Non ci si aspettava che le monete virtuali avrebbero avuto una influenza anche sul settore sanitario, invece è proprio così. Anzi, forse questo è proprio il settore dove si possono ottenere dei risultati davvero importanti e utili per tutta la comunità. La tecnologia blockchain ha dimostrato di essere vincente per determinati utilizzi:

A questo punto, è facile pensare a cosa può essere utile, no? A proteggere i dati sanitari e a tracciare le transazioni di interesse farmaceutico. Questo può avere un grandissimo impatto sulla gestione delle informazioni sensibili dei pazienti.

Come ci si poteva aspettare, stanno già nascendo delle piattaforme che usano la blockchain per condividere in modo sicuro i dati sanitari. In pratica, il paziente ha il pieno controllo delle sue informazioni personali e sceglie di condividerle solo quando e con chi lo desidera. Per esempio con il medico che lo ha in cura.

Commercio e vendita al dettaglio

I pagamenti sono in tempo reale

Non ci sono commissioni (come invece accade con il POS)

Non ci aspettiamo di andare in giro e acquistare direttamente con le criptovalute, o forse sì? Certo, ora siamo abituati alle carte di credito e ai POS, ma il mondo sta rapidamente cambiando. Sono sempre di più i negozi fisici e online che accettano i pagamenti in criptovalute. Perché?

Ci sono piattaforme come Shopify e WooCommerce che hanno già integrato delle soluzioni per accettare Bitcoin ed Ethereum nei loro sistemi di pagamento. Quindi, un giorno pagheremo online in criptovalute con la stessa facilità con cui oggi usiamo PayPal? Forse sì!

Il futuro delle criptovalute nei settori emergenti

Insomma, è chiaro che le criptovalute continueranno a giocare un ruolo centrale nei settori emergenti. Stanno a tutti gli effetti creando nuove opportunità e modelli di business. La tecnologia blockchain ha dimostrato di essere estremamente versatile. Infatti, sono nate tante soluzioni innovative in settori come l’energia, l’istruzione e la pubblica amministrazione.

Le criptovalute potrebbero essere utilizzate per facilitare la trasparenza delle transazioni. Le piattaforme decentralizzate potrebbero fornire soluzioni per l’accesso equo all’energia e alle risorse educative. Il potenziale è immenso e siamo solo all’inizio di una trasformazione che potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo con il mondo digitale e fisico.