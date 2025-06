Walter Tredesini eletto presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Saluzzo [FOTO E VIDEO]

Foto di gruppo per il rinnovato consiglio di Zona (foto Pietro Cattaneo)

Sta proseguendo il percorso di elezioni dei dirigenti che quest’anno vedrà impegnato il Sistema Confartigianato Cuneo e che porterà, il prossimo 30 novembre, al Congresso territoriale nell’ambito del quale verrà nominata la nuova presidenza provinciale.

Lo scorso 12 giugno, nell’Assemblea degli Associati della Zona di Saluzzo, è stato eletto presidente zonale Walter Tredesini (nella foto sotto), titolare della “Tredesini Pulizie” di Manta.

Tredesini succede alla past-president Daniela Minetti, titolare con il marito Gianluca e il figlio Andrea della “Tolin Parquets snc” di Torre San Giorgio – alla guida della zona saluzzese per i precedenti due mandati e attualmente anche presidente di Confartigianato Cuneo Donarti ETS (la “onlus” dell’Associazione di categoria cuneese) e componente del consiglio di CER-a, la comunità energetica rinnovabile di Confartigianato Cuneo.

Tredesini sarà affiancato da Pier Felice Chiabrando, titolare della “Elettrotec snc” di Saluzzo, quale vicepresidente vicario, e da Veronica Druetta, titolare con il fratello Gabriele della “Tappezzerie Druetta” di Moretta, quale vicepresidente (foto sotto).

«Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami – commenta Walter Tredesini – e mi impegno ad affrontare con entusiasmo e dedizione questo ruolo, importante collettore tra le esigenze e le problematiche delle imprese del territorio. Mi auguro che con la nuova squadra del Consiglio direttivo zonale che si andrà presto a costituire si riusciranno a sviluppare progetti e iniziative in favore del comparto artigiano locale».

LE INTERVISTE [VIDEO]

«Con le Assemblee che si stanno svolgendo nelle varie Zone – spiega Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – prosegue un importante processo di democrazia, che esprime al meglio la trasparenza del nostro Sistema e dà valore alla partecipazione e all’impegno dei tanti imprenditori che mettono a disposizione della nostra Associazione competenze, passione e orgoglio di rappresentare l’artigianato e le PMI cuneesi».

Nella stessa occasione sono stati anche eletti e nominati i rappresentanti zonali di Categoria e i delegati zonali dei “Gruppi di opinione”, che andranno quindi a costituire il nuovo Consiglio zonale.

Questi i rappresentanti e vice rappresentanti di categoria: Mario Aigotti (Rapp. Decoratori), Corrado Bastonero (Rapp. Mobilieri), Bruna Besso Pianetto (Rapp. Abbigliamento), Gianluca Brero (Rapp. Costruzione Macchine Agricole e Attrezzature Varie), Giorgio Bolla (Rapp. Riparazione Macchine Agricole), Maura Boglione (Rapp. Pulitintolavanderie), GualtieroCappellino (Rapp. Produzione Porte e Serramenti), Pier Felice Chiabrando (Rapp. Elettricisti),Claudio Dellerba (Rapp. Edili), Veronica Druetta (Rapp. Tessile), Antonio Secondo Monge(Rapp. Acconciatori), Ivo Sartori (Vice Rapp. Acconciatori), Gianni Geuna (Rapp. Falegnamerie), Daniela Minetti (Rapp. Produzione e Posa di Pavimenti; nella foto sotto), Andrea Mellano (Rapp. Trasporto Merci), Michela Mondino (Rapp. Estetisti), Andrea Rostagno (Rapp. Gommisti), Ernesto Testa (Rapp. Produzione Energia Elettrica), Walter Tredesini (Rapp. Imprese di Pulizia),Michele Quaglia (Rapp. Meccatronica), Alessandro Vottero (Rapp. Escavazione Pietre e Marmi).

Per il Movimento Donne Impresa, elette Veronica Druetta come delegata e Bruna Besso Pianetto come vicedelegata.

Per il Movimento Giovani Imprenditori, eletto Fabio Perotto quale delegato e Andrea Tolin come vicedelegato.