Come ho creato un’azienda di videosorveglianza in Italia partendo da zero (e cosa devi sapere)

Ciao!

Se sei qui, forse stai pensando quello che mi chiedevo io qualche anno fa:

"E se aprissi un’attività nel settore della sicurezza?"

Ti svelo un segreto: iniziare è molto più semplice di quanto sembri.

Io sono partito dal nulla — un garage, tre telecamere, zero clienti — e oggi fatturo oltre 200.000€ l’anno.

In questo articolo ti racconto tutto, senza filtri né giri di parole. Così magari eviti gli errori che ho fatto io.

Sfatiamo un mito: non servono capitali enormi

Quando ho cominciato nel 2022, pensavo:

"Ci vogliono almeno 100.000 euro per partire."

In realtà, bastano circa 10.000€.

E sai qual è la spesa più grande? Non sono le telecamere. Sono la burocrazia e il software.

Ecco come ho speso i miei primi 10.000€:

Documenti e permessi (1.900€):

Registrazione come libero professionista: 300€

Autorizzazione del Garante Privacy (obbligatoria!): 1.200€

Assicurazione INAIL: 400€/anno

Attrezzatura base (6.000€):

Telecamere, trapano, cavi, scala

Software progettazione (360€):

IP Video System Design Tool — il software per la progettazione videosorveglianza che mi ha salvato dal fallimento.

che mi ha salvato dal fallimento. Marketing iniziale (2.000€):

Sito web semplice + annunci Google Ads

Target: la mia regione + “installazione videosorveglianza”

Consiglio n°1: Non affittare un ufficio. Nei primi mesi i clienti vogliono sentirsi sicuri, non ammirare la tua sedia in pelle.

Il momento più difficile? I primi clienti.

Errore da principiante: provare a vendere ai colossi.

Nel mio caso, i primi clienti sono stati piccole imprese di provincia:

Un bar a Cuneo — 1.500€ per le telecamere a cassa e magazzino

Una fattoria — 2.000€ per controllare animali e attrezzature

Un’enoteca — 1.800€ per proteggersi dai furti



Come li ho trovati in meno di un mese:

Ho creato un gruppo Facebook per piccoli imprenditori

→ sconto del 20% ai primi 3 clienti



Ho chiesto a un amico blogger un video:

“Come ho protetto il mio locale dai ladri”



Risultato: 4 ordini in un mese → 6.300€ di fatturato

La mia arma segreta: IP Video System Design Tool

Immagina di essere da un cliente che ti chiede:

“Si vedrà bene l’ingresso?”



“La targa si leggerà a 5 metri?”



“La memoria basta per 2 settimane?”



All’inizio balbettavo. Poi, grazie a un consiglio “da bar”, ho acquistato IP Video System Design Tool.

Oggi, in 10 minuti, gli mostro tutto sul mio portatile:

Vista 3D dell’ambiente con copertura e punti ciechi



Posizione di telecamere, cavi e dispositivi



Calcolo automatico dello spazio su disco



Offerta professionale generata in tempo reale



Risultato:

Prima firmava il 40% dei clienti.

Ora firma il 90%.

Come essere redditizi in 6 mesi: la mia checklist

Prezzi:

Costo per telecamera + installazione: 100€



Prezzo al cliente: 180–240€

→ Margine: 80–140%



Risparmi intelligenti:

Compra all’ingrosso (io uso Hikvision e Uniview)

Evita dipendenti il primo anno → lavora con freelance

Segui corsi gratuiti ovunque puoi



Cosa vendi, davvero?

Il cliente non compra una telecamera. Compra tranquillità.

Mostragli prima cosa vedrà.

La progettazione 3D ti evita errori (e rogne) — specialmente con materiali complessi come il marmo.

I 3 errori che quasi mi fanno fallire

“Risparmiare” sul software.

Ho fatto schemi a mano per un mese → sembravo un dilettante.

Perso un contratto da 4.000€.

Ignorare le leggi.

Ho installato una telecamera che riprendeva la finestra del vicino → quasi multato.

Sottovalutare il digital marketing.

Dopo 2.000€ in Google Ads ho capito:

Il 70% dei clienti arriva da lì.

Impara a usare le parole chiave negative per evitare clic inutili.



Dopo un anno: numeri veri

Mese Clienti Fatturato Utile 1–3 2–3/mese 4k–6k€ -1.500€ 4–6 5–7/mese 10k–14k€ 2k–3k€ 7–12 10+/mese 20k–25k€ 7k–9k€

Il segreto? Dal 6° mese inizi davvero a guadagnare.

Conclusione: il momento giusto è adesso

L’Italia è un terreno fertile per questo settore:

La domanda cresce (+15% annuo dopo il Covid)

Nei piccoli centri c’è ancora pochissima concorrenza



Il mio ultimo consiglio?

Non aspettare il “momento perfetto”.

Compra qualche telecamera, registrati come libero professionista, installa IP Video System Design Tool — e comincia.

Il primo cliente arriverà prima di quanto immagini.

P.S.

Il mio primo lavoro fu in una pizzeria. Il cliente mi pagò... con una pizza.

Era una delle più buone della mia vita.













