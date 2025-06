Automotive: la competitività europea passa dalla collaborazione con la Cina

All’Innovation Center di Barge si è tenuto un nuovo appuntamento della rassegna ITT Talks, il ciclo di incontri sui grandi temi della trasformazione industriale e sociale, proposto dall’azienda leader nella produzione di pastiglie per freni auto.

L’incontro, dal titolo “Il futuro della mobilità. Sfide e opportunità del mercato automotive cinese”, ha offerto una riflessione strategica sui nuovi equilibri della mobilità, in un contesto globale che sta vivendo una profonda trasformazione.

Ospite dell’appuntamento Bill Russo, Ceo di Automobility Ltd ed ex dirigente Chrysler, oggi tra i massimi esperti internazionali di automotive. Secondo Russo, «la Cina ha cambiato il paradigma dell’innovazione automobilistica, integrando tecnologie digitali, policy industriali e modelli di crescita scalabili. Per restare competitive le aziende internazionali devono imparare a collaborare con ecosistemi dinamici come questo».

A commentare l’incontro è stato Luca Martinotto, Vice President & General Manager di ITT: «Il mercato automotive sta vivendo una transizione epocale. I costruttori cinesi stanno entrando con forza in Europa, sviluppando tecnologie avanzate soprattutto sull’elettrico. Per un’azienda globale come ITT, presente pure in Cina, è importante comprendere come interagire con questa nuova realtà e coglierne le opportunità, anche in ottica di future localizzazioni cinesi nel nostro continente».

Il talk ha affrontato temi prioritari per il futuro del comparto: guida autonoma, digitalizzazione, intelligenza artificiale nei veicoli e sostenibilità. Argomenti che Russo approfondisce anche nel suo recente libro “China’s Auto Industry: The Race to a Sustainable Future”, in cui l’industria dell’auto è letta come motore di sviluppo e innovazione.

Attraverso incontri come questo, gli ITT Talks si confermano un efficace laboratorio di confronto per tutta la comunità aziendale, e non solo, con l’obiettivo di comprendere i cambiamenti in corso e affrontare con consapevolezza le sfide di un mercato in rapida evoluzione.