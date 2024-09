Dentro e fuori le carceri: Art.27-EXPO torna a Cuneo

La seconda edizione dell’esposizione dei prodotti realizzati nelle carceri italiane sarà realizzata a Cuneo, in via Roma, tra il 6 e l’8 settembre.

I principali appuntamenti - oltre la mostra mercato del 6, 7 e 8 settembre in via Roma dalle 10 alla 20 - saranno:

- Venerdì 6 settembre, il “tavolo delle buone politiche carcerarie” con - tra gli altri - Emilio Minunzio (CNEL) e Andrea Lecce (responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo); sempre venerdì, ma alle 15, segnaliamo l’interessante performance “Parole Evase – podcast” per la presentazione del progetto di podcast di Marco Malinki; seguirà alle 18:30 lo spettacolo “NUI DUI” di Padre Filip;



- Sabato 7 settembre alle 15 potremo ascoltare “Parole Evase – talk” con brevi storie dalle carceri italiane; in serata appuntamento alle 21 al teatro Toselli con “La favola bella” della compagnia Voci Erranti con attori del carcere di Saluzzo e regia di Grazia Isoardi (ingresso solo su prenotazione);



- Domenica 8 settembre suggeriamo il pranzo “più buono” del mondo, con degustazioni di prodotti carcerari o provenienti dal terzo settore. Il pranzo verrà preparato nell’area food dove per tutta la durata dell’evento sarà possibile assaggiare i prodotti di Panaté (realizzati nelle carceri di Cuneo e Fossano), la “pasta integrante” di MOMO, i dolci della Pasticceria Giotto, la Prison Beer e il vino di 8Pari.



Il programma dettagliato della manifestazione si può trovare online nel sito www.art-27.it.