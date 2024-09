Calcio Promozione, il campionato del Pedona si apre con l'attesa sfida con il Moretta

La partita come sempre si svolgerà allo stadio di Borgo San Dalmazzo

Il campionato di Promozione si apre con una sfida molto attesa: domenica 8 settembre, alle ore 15:00, il Pedona affronterà il Moretta presso lo stadio comunale di Borgo San Dalmazzo. L'entusiasmo è palpabile tra i tifosi, e l'inizio della nuova stagione è carico di aspettative.

Il mister del Pedona, Zappatore, non nasconde la sua soddisfazione per l'avvio della nuova annata calcistica. "Sono entusiasta di iniziare questa stagione, abbiamo lavorato duramente durante la preparazione estiva e ora siamo pronti a dare il massimo. Il Moretta è una squadra competitiva, ma siamo fiduciosi delle nostre capacità e del nostro gioco."

Quest'anno la squadra ha subito un paio di cessioni importanti, ma la dirigenza è stata abile nel sopperire a queste perdite con l'acquisto di nuovi elementi, riuscendo anche a ringiovanire la rosa. Questa strategia non solo ha mantenuto il livello competitivo della squadra, ma ha anche portato una ventata di freschezza e nuove energie all'interno del gruppo.

Il match rappresenta un importante banco di prova per entrambe le formazioni, pronte a dare il via alla stagione con il piede giusto. L'attesa è alta anche tra i tifosi locali, che accorreranno numerosi per sostenere il Pedona nella prima sfida casalinga del campionato.

Non resta che attendere il fischio d'inizio, pronti a vivere 90 minuti di emozioni e sportività allo stadio comunale di Borgo San Dalmazzo.