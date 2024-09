Cuneo Volley entra nel mondo della tecnologia NFC: Giulio Pinali vestirà una maglia interattiva

Il Cuneo Volley entra nel mondo della tecnologia NFC.

Nel pomeriggio di oggi, presso la sede dello stabilimento garessino di Acqua S.Bernardo, la società ha lanciato un nuovo progetto, che vedrà protagonista l’opposto Giulio Pinali che sarà il primo giocatore di Cuneo ad avere una maglia interattiva. Durante la stagione verranno raccolti contenuti multimediali legati al dietro le quinte del campionato, con momenti di backstage, ma anche di preparazione e highlights inediti.

Come funziona il progetto? Vediamolo, passo per passo.

A fare gli onori di casa è stato il Direttore generale di Acqua S.Bernardo, Antonio Biella: "Oltre a presentare un gran giocatore come Pinali teniamo a battesimo questa idea originale ed autentica lanciata oggi dal Cuneo Volley - le parole di Biella. - Il presidente Costamagna spesso ha idee che possono sembrare anche un po' folli, ma che si rivelano sempre vincenti. Intanto voglio sottolineare che questo sarà il decimo anno che siamo accanto alla pallavolo di Cuneo, allo stesso tempo un elemento di gioia ed orgoglio. È davvero passata tanta acqua sotto i ponti e nelle bottiglie S. Bernardo da allora, ma siamo ancora qui" .

"Quando mi vengono delle idee unconventional la prima persona che mi viene in mente di proporla è proprio Antonio Biella - l'introduzione del presidente di Cuneo Volley Gabriele Costamagna - L'anno scorso insieme abbiamo comprato un bambuseto, questo progetto green prosegue, ed oggi ecco la proposta della maglia interattiva in FC che Giulio Pinali indosserà tutto l'anno e che a fine stagione sarà battuta all'asta".

Il presidente ne ha spiegato il funzionamento pratico: "Passando il cellulare sopra la maglia, in particolare sopra il logo di Acqua S,Bernardo, a fine stagione si apriranno una serie di contenuti specifici, costruiti insieme con lo sponsor durante tutto l'anno."

Il progetto sarà realizzato dalla ExPlus di Gabriele Vedani, collegato in videoconferenza. Un team specializzato nel mondo dello sport per quanto riguarda la blockchain, che in sostanza è un registro digitale distribuito in grado di memorizzare dati di qualsiasi tipo. Un modo nuovo di utilizzare il web, introdotto con il bitcoin ma che in seguito ha aperto una serie di possibilità vastissime. La funzione principale è quella di verificare l'unicità e la veridicità della proposta.

Di Giulio Pinali il possessore della maglia conoscerà ogni cosa. Gli atteggiamenti e le emozioni delle partite, ma anche nei backstage realizzati durante gli allenamenti, fino ad alcuni momenti di vita privata. Video che gli addetti alla comunicazione digitale di Cuneo Volley produrranno durante l'intera annata. Si creerà quindi un legame fortissimo tra l'atleta e chi si aggiudicherà la sua maglia.

"Un onore per me fare parte di questo progetto - l'emozione a caldo di Giulio Pinali -. Sarà davvero una cosa bella per il tifoso, che entrerà in interazione diretta con il giocatore. E non soltanto con me, ma anche con la squadra , un modo per capire i meccanismi che gravitano al di fuori delle partite. Sono certo verrà fuori una bella cosa".

I proventi ricavati dalla vendita della maglia di Pinali saranno devoluti all'Associazione Abio, che si occupa di bambini malati.

Alla conferenza stampa di presentazione era presente il presidente, Luca Giraudo: "L'Associazione Bambini in Ospedale rappresenta la parte ludica dell'ospedale - ha spiegato-, sorta 46 anni fa dall'intuizione di due medici che capirono come il divertimento possa avere un ruolo importante verso la guarigione del piccolo paziente. Sono sicuro che questa idea ci potrà dare una grossa mano".

La parola, infine, è passata al protagonista della giornata che ha risposto ad alcune domande. Circa le sue condizioni di salute si è dimostrato ottimista: "Sto bene. Sono contentissimo dello staff tecnico e fisioterapico, che mi sta aiutando tanto nel recupero e questo mi dà tanta forza anche nei momenti più difficili. So che per me non sarà un avvio semplice, ma ho degli obiettivi che intendo portare a termine".

Circa preparazione ed obiettivi l'opposto bolognese ha le idee chiare: "Nonostante qualche imprecisione la squadra è sulla strada giusta per costruire un livello di gioco elevato verso le sfide importanti. Mi aspetto un campionato tosto, con tante squadre che si sono rinforzate. Sarà dura, il nostro obiettivo è quello di conquistare i playoff per poi giocarci le partite che contano".