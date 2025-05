“Il codice Velasco” presentato al Salone del Libro: “30 anni di storia di una leggenda del volley in un volume” [FOTO E VIDEO]

Grande partecipazione alla presentazione de “Il codice Velasco”, il nuovo volume firmato da François Salvagni e Ciro Zoratti che analizza e racconta la filosofia sportiva e umana di Julio Velasco, uno dei più grandi allenatori della pallavolo mondiale, che oggi è arrivato a Torino.

Il libro è stato presentato al Salone del Libro di Torino– OVAL Stand U102. Un momento di confronto e approfondimento dove hanno partecipato sportivi, allenatori, dirigenti, insegnanti e lettori curiosi di scoprire i segreti del “metodo Velasco”. L’incontro è stato moderato dal direttore di More News

François Salvagni, il nuovo allenatore della Cuneo Granda Volley in Serie A femminile, porta nel progetto la sua lunga esperienza nel panorama internazionale, coronata da successi in campo europeo e riconoscimenti individuali, tra cui il premio Luigi Razzoli come miglior allenatore italiano. Ciro Zoratti, allenatore udinese classe 1985, è noto per il suo approccio analitico e la sua attività di formatore e divulgatore tecnico.

L’idea del libro nasce dal lavoro di ricerca e confronto sviluppato all’interno del podcast "Coach Factor", ideato dagli stessi autori, che ha contribuito negli anni a raccogliere e condividere il sapere dei migliori allenatori del panorama nazionale e internazionale.

Non un classico manuale tecnico, ma un percorso narrativo e riflessivo che esplora i principi che hanno reso vincente e rivoluzionario l’approccio del tecnico argentino. Le sue idee su leadership, gestione del gruppo, comunicazione e mentalità vincente vengono decodificate attraverso citazioni chiave, analisi e aneddoti inediti.

Con l’avvicinarsi dell’evento torinese, François Salvagni ha raccontato il percorso che ha portato alla nascita del libro: “Un vero "frullatore" di emozioni. Ho appena concluso una magnifica esperienza di 6 anni alla guida di un club francese, con cui ho conquistato 5 titoli, e ho firmato con un club ambizioso e strutturato come il Cuneo Granda Volley. Nel frattempo è "scoppiato" il caso de "Il Codice Velasco", un libro scritto in self publishing a quattro mani con l'amico e collega Ciro Zoratti, che è diventato un piccolo caso editoriale. Abbiamo rifiutato alcune offerte da parte di importanti case editrici per l'acquisto dei diritti del libro: non perché questo non fosse sempre stato il nostro sogno, mio e di Ciro, ma perché non abbiamo trovato la forza di "staccarci" dalla nostra creatura. Ora, grazie a More News, nelle persone di Enrico e Barbara, abbiamo la possibilità di partecipare alla Fiera del Libro di Torino, considerata la più importante kermesse editoriale del nostro paese (e non solo). La vivremo con gratitudine e orgoglio, con lo spirito degli "underdog", lo stesso spirito con cui ci prepariamo ad affrontare la prossima stagione sportiva con il Cuneo Granda Volley.”

Il Codice Velasco si propone come uno strumento prezioso non solo per chi vive di pallavolo, ma anche per chi opera in ambiti dove la gestione delle persone, la motivazione e il miglioramento continuo rappresentano leve fondamentali. Ogni capitolo è arricchito da racconti ed episodi che testimoniano l’impatto profondo che Velasco ha avuto dentro e fuori dal campo.