"Grazie al personale del pronto soccorso e della medicina di Mondovì per la cura e la dedizione"

Gentile direttore,

Nella sera dello scorso 28 luglio mia moglie è stata ricoverata presso il pronto soccorso di Mondovì per un malessere.

Con queste poche righe vorrei rivolgere i miei e i nostri ringraziamenti innanzitutto a tutta l’équipe del pronto soccorso stesso del centro monregalese, guidata in maniera eccelsa dal Dottor Andrea Tortore. I complimenti devono andare soprattutto per la cura e la dedizione che tutto il personale ha avuto nei riguardi di mia moglie. Tutto il pronto soccorso ha fatto in modo che si sentisse servita e curata. È un piacere poter sapere di poter contare su un reparto a cui poter affidare le cure dei propri cari, proprio come in questo caso.

In secondo luogo i nostri ringraziamenti vadano poi a tutto lo staff del reparto di Medicina del nosocomio di Mondovì, guidato in questo caso dalla dottoressa Benedetti. Anche essi hanno dedicato la loro completa attenzione a mia moglie, in tutti i giorni in cui l’hanno dovuta tenere in osservazione, e hanno fatto il possibile per riuscire a trovare una soluzione al suo problema, che è poi stato trovato proprio in grazie al loro impegno nello studio del suo caso. Grazie anche soprattutto a tutte le parole di conforto che la dottoressa Benedetti e il suo staff hanno rivolto a me specialmente nei momenti più critici.

Sapere di avere avuto e di avere a disposizione tutto questo è un elemento di forza e di sollievo.