Il “Cuneo Archeofilm” torna in San Francesco con la novità di una mattinata dedicata alle scuole

Da giovedì 3 a sabato 5 ottobre 2024, il Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria, 10) a Cuneo, ospiterà la seconda edizione del “Cuneo Archeofilm”, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente. Ogni sera alle ore 21, con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, saranno proiettati due film scelti tra il meglio della cinematografia mondiale legata all’archeologia, intervallati da una conversazione con alcuni protagonisti del mondo della comunicazione storico-archeologica.

Grande novità della seconda edizione, sarà la mattinata gratuita con prenotazione obbligatoria dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, con proiezioni studiate ad hoc per avvicinare gli studenti al mondo del cinema archeologico. Durante i pomeriggi del “Cuneo Archeofilm”, inoltre, il Museo Civico di Cuneo proporrà alle famiglie dei laboratori creativi gratuiti ispirati ai temi cinematografici proposti durante le serate della kermesse.

Il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente è organizzato dal Museo Civico del Comune di Cuneo, in collaborazione con Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti Editore) e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo. Per maggiori informazioni e per conoscere il programma, visitare il sito internet www.firenzearcheofilm.it/cuneo.

“Il ‘Cuneo Archeofilm’ torna in città con una seconda edizione pronta a stupire e affascinare – spiega Cristina Clerico, assessora alla Cultura del Comune di Cuneo -. Ancora una volta il programma prevede una selezione di altissimo livello e la presenza di diversi relatori qualificati che sapranno accompagnarci con competenza e giudizio nei diversi momenti della storia. Quest’anno abbiamo scelto di coinvolgere anche gli studenti nelle proposte del festival, per dare ai ragazzi l’opportunità di scoprire la storia, l’archeologia, l’arte e l’ambiente in modo nuovo ed entusiasmante. Per l’occasione, nella serata conclusiva di sabato 5 ottobre, oltre all’attribuzione del premio ‘Cuneo Archeofilm’ al film più votato dal pubblico, per la prima volta sarà conferito il premio ‘Cuneo Archeofilm – Scuole’ al cortometraggio più votato dagli studenti”.

“Siamo felici di annunciare ufficialmente la seconda edizione di ‘Cuneo Archeofilm’ – continua Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva, Giunti Editore -. Il ritorno a Cuneo ad ottobre del Festival Internazionale di Archeologia Arte e Ambiente riconferma il rapporto privilegiato della nostra rivista e di Firenze Archeofilm con il Comune di questa monumentale città del Piemonte, che ha creduto fin da subito in un’iniziativa culturale di grande spessore gratuita e aperta a tutti. Quest’anno anche le scuole avranno una sezione cinematografica loro dedicata con titoli pensati per i più giovani e un premio che attribuiranno gli studenti stessi al film più gradito”.

L’iniziativa rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado si chiama “A scuola con… ‘Cuneo Archeofilm’!” ed è gratuita con prenotazione obbligatoria. Si terrà venerdì 4 ottobre presso il Complesso Monumentale di San Francesco, in due orari a scelta dei singoli istituti: dalle ore 10 alle 11.10, oppure dalle 11.30 alle 12.30. I brevi documentari presentati saranno di contenuto archeologico, ambientale e storico, specificatamente ideati da registi internazionali per ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni.

Al termine delle proiezioni gli studenti potranno votare il documentario preferito e l’esito della loro votazione determinerà il miglior corto della rassegna, che verrà premiato sabato 5 ottobre, nella serata conclusiva del Festival. Per partecipare all’evento occorre prenotarsi scrivendo a museo@comune.cuneo.it e specificando l’orario preferito.