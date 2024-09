Disagi a Dronero e Roccabruna per il violento nubifragio di ieri pomeriggio [VIDEO]

Anche a Dronero e Roccabruna nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 settembre, si è abbattuto un violento nubifragio, con allagamenti lungo le strade ed interventi anche da parte dei vigili del fuoco.



Disagi anche per le abitazioni. “In un attimo ha iniziato a venire giù tanta di quell’acqua - racconta una signora - nella via sembrava ad un certo punto ci fosse un fiume e lungo la discesa che conduce al garage l’acqua scendeva giù come una cascata. Ad un certo punto ha iniziato ad entrare dentro nel garage, allagandolo, pur essendoci una griglia ed un piccolo canale che raccoglie e fa defluire l’acqua piovana. Ieri era talmente forte la pioggia che l’acqua straripava di continuo. Meno male che c’era mio figlio ad aiutarmi con i secchi”.

Per la mattinata di oggi sia a Dronero che a Roccabruna sono previsti ancora rovesci, mentre nel pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare.