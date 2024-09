Incidente a Caraglio: in ospedale a Cuneo la 54enne investita

E’ di una persona investita il bilancio dell’incidente occorso nella mattinata di oggi (giovedì 5 settembre) a Caraglio.



Coinvolta una donna di 54 anni, in transito nei pressi del noto Cafè Plaza, in via Cesare Battisti. Ferita, la donna è stata portata all’ospedale di Cuneo in condizioni compatibili con il codice giallo.



Sul posto l’emergenza sanitaria – nello specifico la medicalizzata di Dronero – e i carabinieri, che si sono occupati di gestire il traffico in zona, con rallentamenti nel transito delle automobili da Cuneo e lunghe code.