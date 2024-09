Fausto Coppi 2025: il 20 settembre via alle iscrizioni

Aprono le iscrizioni alla 36^ granfondo ciclistica internazionale La Fausto Coppi.

Il via ufficiale verrà dato alle 21 del 20 settembre 2024 nell’area eventi del Cuneo Bike Festival, la manifestazione dedicata alla bici organizzata dall’Ufficio Mobilità del Comune di Cuneo.

L’appuntamento è in piazza Galimberti dove il prossimo 29 giugno partirà l’edizione 2025 della granfondo.

Durante la serata il Cuneo Bike Festival dedicherà un momento istituzionale a La Fausto Coppi; l’anteprima della gara sarà illustrata da Davide Lauro ed Emma Mana, presidente e vicepresidente dell’ASD Fausto Coppi on the road, alla presenza di un super ospite, grande appassionato di ciclismo e conosciuto al grande pubblico (di cui il festival svelerà a breve il nome).

Dopo un’edizione 2024 eccezionale, che ha visto 2300 iscritti e oltre 2200 partenti, la Granfondo internazionale La Fausto Coppi ritorna nel 2025 con i due storici percorsi, Granfondo di 177 km e 4.125 metri di dislivello e Mediofondo di 111 km e 2.500 metri di dislivello, oltre al terzo percorso non competitivo, il Fauniera Classic. Il Gran Premio della Montagna per tutti i circuiti sarà come sempre il Colle Fauniera, una salita di 22,3 km fino ai 2.481 metri della cima.

L’appuntamento per i tanti appassionati provenienti da oltre 36 nazioni, sarà già venerdì 27 giugno 2025 con l’apertura del villaggio di Piazza Galimberti, e le operazioni di ritiro pacco gara. Gli eventi, i talk, le iniziative collaterali, continueranno poi durante l’intero weekend.

Grande protagonista sarà la maglia de La Fausto Coppi, fornita a ogni partecipante e da indossare come da tradizione durante la gara.

L’ASD Fausto Coppi on the road devolverà le iscrizioni della Griglia di solidarietà per il decennale progetto “Salviamo le Strade di Montagna”: 200 posti a 120 euro. per partire in prima fila e sostenere la manutenzione delle strade attraversate dalla granfondo.

Ecco le fasce di prezzo per le iscrizioni: €50 per i primi 500 posti, €55 fino al 31/12/2024, €60 fino al 31/3/2025, €70 dal 1/4/2025 al 24/6/2025. Il termine ultimo per le iscrizioni online sarà martedì 24 giugno.

Le iscrizioni apriranno sul sito ENDU.net https://api.endu.net/r/i/92458 (il link sarà attivo dalle ore 21 del 20 settembre 2024).

“La Fausto Coppi è l’evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo provenienti da tutto il mondo, è una delle manifestazioni di spicco del calendario delle granfondo europee ed è la più importante del Nord Ovest d’Italia – commentano Emma Mana e Davide Lauro – Tenere alto il ritmo di un evento come questo è una sfida che ogni anno ci piace rilanciare. Vogliamo rendere questa manifestazione ancora più bella, ricca d’iniziative e soprattutto, ulteriormente aperta agli sport outdoor in senso lato. Sempre con un occhio di riguardo al sociale”