A Bra le reliquie e la mostra dei martiri di Boves

La città di Bra, concluse le celebrazioni in onore della Madonna dei Fiori, sua Patrona, nella seconda settimana di settembre accoglierà due eventi significativi che aiuteranno a conoscere la vita e il martirio di don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo barbaramente uccisi a Boves nel 1943 e beatificati il 16 ottobre 2022: la consegna al monastero delle Clarisse di una reliquia dei due martiri e la Mostra “Martiri per una nuova Città” esposta presso la chiesa dei Battuti Neri.



L’iniziativa è nata nel cuore delle sorelle Clarisse di Bra, di cui fanno parte da tre anni cinque sorelle provenienti dal monastero di Boves, e dell’Associazione “Don Bernardi e don Ghibaudo”, che, insieme alla comunità ecclesiale bovesana, vivono un intenso legame spirituale e desiderano condividerlo con la comunità civile e religiosa braidese.



Chi erano don Giuseppe e don Mario? Erano rispettivamente il parroco e il vice parroco di Boves (sacerdote da appena tre mesi) che il 19 settembre 1943 si trovarono pienamente coinvolti in quello che fu il primo eccidio nazi-fascista d’Italia con l’incendio di ben 350 case e l’uccisione di 23 persone. I due sacerdoti, ben consapevoli dei pericoli cui andavano incontro, fino all’ultimo istante della vita offrirono soccorso, benedizione e perdono: “martiri per amore”! Quei gesti, uniti al sacrificio della vita, non sono andati perduti: sono semi che hanno fatto germogliare vita. Negli anni sono nati tanti percorsi di riconciliazione, come quello con la comunità bavarese di Schondorf, dove è sepolto Joachim Peiper, autore della strage; è sorta la Scuola di Pace, si sono stretti vincoli di amicizia con altre città martiri italiane.



«Il desiderio profondo che ci anima - scrivono le sorelle Clarisse - è quello di lasciarci evangelizzare dalla testimonianza di questi “martiri per amore”, perché oggi come ottant’anni fa l’umanità ha un impellente bisogno di percorrere vie di riconciliazione e gettare semi di speranza. Alle porte dell’inizio del Giubileo invocare l’intercessione di questi due Beati sarà attingere forza e luce nuove, perché ogni uomo e donna di buona volontà, nelle differenti vocazioni e situazioni di vita, sappia gettare ponti di perdono e di vita nuova».



L’appuntamento è presso la chiesa del monastero delle Clarisse di Bra sabato 14 settembre a partire dalle ore 15.15 con la proiezione del filmato “Più forte è l’Amore - La voce dei Martiri”, cui seguiranno alcune testimonianze. Alle ore 16.45 il parroco di Boves don Bruno Mondino presiederà la Santa Messa festiva con i Vespri durante la quale saranno consegnate le Reliquie dei Martiri. Seguirà un momento di saluto tra le sorelle e i partecipanti.



La città di Bra inoltre, presso la chiesa dei Battuti Neri, ospiterà la Mostra costituita da 25 Roll-Up che documentano la vita dei due Beati e il cammino intrapreso in questi decenni dalla comunità civile e religiosa di Boves, non per ultimo il Premio Internazionale Vassallo-Ghibaudo-Bernardi “Operare per il bene comune” in memoria di Antonio Vassallo, laico imprenditore che in quel 19 settembre fu associato alla morte dei due Beati.



L’inaugurazione della Mostra è prevista per sabato 14 settembre alle ore 11.30 nella chiesa dei Battuti Neri dove potrà essere visitata per almeno due settimane. La mostra è anche visitabile dalle scolaresche e se volessero delle spiegazioni in presenza possono contattare l’associazione don Bernardi e don Ghibaudo Servi di Dio.