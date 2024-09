Porte aperte del PalaItis a nuovi aspiranti fiöi del Cuneo Volley

Sei nato nel 2008 o anni successivi e ti piacerebbe giocare a pallavolo?

Il Cuneo Volley mette a tua disposizione da lunedì 9 e per tutto il mese di settembre il suo Direttore Tecnico Mario Barbiero e lo staff del settore giovanile cuneese per una sessione di Palestre aperte presso la sede del vivaio biancoblù, la palestra dell’ITIS Mario Delpozzo in C.so Alcide De Gasperi, 30 a Cuneo.

Dal lunedì al venerdìdalle ore 17.00 alle ore 19.00 Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla Segreteria al numero: +39 351 3896148

Il progetto Fiöi ha tante novità per la prossima stagione, non perdere l’occasione di farne parte!