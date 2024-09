Boman main sponsor del Saluzzo Calcio per la stagione 2024-2025

Con un accordo chiuso in questa calda estate, l’azienda di Murello, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 25 anni di attività, sarà main sponsor del Saluzzo Calcio per la stagione 2024-2025.

L’inizio del campionato di Serie D è fissato per domenica 8 settembre, come da calendario stilato per il Girone A nel quale i granata, allenati da Giuseppe Cacciatore, saranno impegnati nella trasferta con il Chieri allo stadio “Piero De Paoli”.

Sarà quindi questo il momento dal quale prenderà avvio la partnership firmata nelle scorse settimane da Boman con il presidente Gianpiero Boretto e che vedrà il brand cuneese presente sulle divise ufficiali, di rappresentanza e di allenamento della prima squadra e della juniores nazionale.



Un avvio di campionato e di partnership proprio a settembre, mese da sempre estremamente rappresentativo per l’A.C.S.D. Saluzzo 1901 che festeggia le proprie origini. Era infatti il 15 settembre 1901 quando Eugenio Mortarini fondò l’Unione Ginnico Sportiva “Jolanda Margherita”, associazione intitolata alla figlia dell’allora re d’Italia Vittorio Emanuele III e della regina Elena, nata il 1° giugno di quell’anno.

Una storia, quindi, iniziata in modo del tutto simile a quella di molte prestigiose società calcistiche, che nacquero come società polisportive, o comunque collegate ad altre attività quali l’atletica leggera, il polo, il cricket e, per l’appunto, la ginnastica. Un calcio ancora pioneristico, quello dell’inizio dello scorso secolo ma già a quei tempi i rappresentanti dell’attuale Saluzzo Calcio brillavano per carattere vincente e spirito battagliero, tanto da conquistare nel 1902 il primo Campionato provinciale cuneese, un successo poi bissato anche nel 1911.

Ma tornando al presente, e guardando al futuro, bene rappresentano questo nuovo progetto le parole di Enrico Bonaudi, presidente di Boman: “La scelta di creare questa nuova collaborazione con il Saluzzo Calcio, realtà fortemente radicata sul territorio, è per Boman un tassello importante di un progetto che ci vede oggi sempre più impegnati e presenti al fianco delle realtà del nostro territorio. Crediamo infatti che sia fondamentale, come imprenditori, costruire un percorso per condividere nuovi obiettivi e traguardi. Per noi di Boman questo è un anno importante, nel quale festeggiamo i nostri primi 25 anni. Anni nei quali siamo cresciuti sulla base di una filosofia che ha messo al centro del suo operato la creazione di valore per i prodotti progettati e per i clienti, con i quali abbiamo instaurato un rapporto di vera partnership, che conduce allo sviluppo di processi esclusivi, studiati sulle singole esigenze e da cui nascono prodotti affidabili, competitivi e innovativi. Un percorso tracciato seguendo una rotta dettata da principi imprescindibili di correttezza, con forti valori etici, nel rispetto delle regole e delle persone. Tutti valori che crediamo siano condivisi con il mondo dello sport. L’attenzione per il nostro territorio è quindi un impegno che sentiamo di voler concretizzare sempre più, per essere protagonisti attivi e presenti nella costruzione del domani di questa terra e di questa comunità”.