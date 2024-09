Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 37 anni

Fabio, ottimo impiego, 37enne, bella presenza, alto bruno, bellissimi occhi verdi, gioca a baseball, balla tango argentino, è un uomo originale, interessante, proviene da una buona famiglia e ha sani principi morali, il suo sogno più grande, e ancora non realizzato, è quello di sposarsi, o comunque di trovare una compagna per la vita, io l'ho ascoltato ed è davvero una bella persona, prova a chiamare...CONTATTALO ORA

Lui single, 47 anni

GIACOMO psicopedagogo infantile, alto, fisico snello, brizzolato, occhi celesti, 47enne, nel tempo libero ama andare a passeggio con il suo cane, cucina divinamente e ama le uscite in comitiva e tiene sempre allegra la compagnia, vorrebbe conoscere una donna ironica, carina, con cui vivere spensieratamente una storia d'amore appassionante e duratura…CONTATTALO ORA

Lui single, 57 anni

FRANCESCO manager, 57enne, distinto, alto, brizzolato, bellissimi occhi grigio-verdi, ama giocare a golf, ma anche cucinare per gli amici, legge molto, ascolta buona musica, gioca a scacchi, viaggia tantissimo, sarebbe lieto di incontrare una signora semplice, con cui godersi la vita futura e il sospirato tempo libero...CONTATTALO ORA

Lui single, 65 anni

Dicono che il freddo che si ha dentro passa solo con un abbraccio...Massimiliano, 65enne, vedovo, vive solo, è appassionato di storia antica, ha un cuore buono, è di compagnia, ama il ballo, bel signore distinto, medico dentista, molto benestante, ama viaggiare, visitare città storiche e mercatini, mangiare in ristorantini tipici, ma non da solo, per cui vorrebbe conoscere una brava signora, da abbracciare teneramente, coccolare e viziare… CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 34 anni

LE DONNE BELLE SONO QUELLE FELICI...Vorrebbe incontrare un uomo, non importa se un po' più grande, ma serio con cui formare famiglia, lei è 34enne, lavora onestamente, nubile, bellissima, lunghi capelli biondi e occhioni nocciola, bel sorriso, viso acqua e sapone, non si trucca, autista volontaria per il 118, nella sua vita manca solo l'amore vero…CONTATTALA ORA

Lei single, 44 anni

E POI ARRIVA QUELLA PERSONA CHETI FA CAPIRE CHE ANCHE CON I PIEDI PER TERRA SI PUÒ VOLARE.. lavora nella farmacia comunale del suo paese, italiana, 44enne, molto bella, capelli rossi, grandi occhi celesti, ha un portamento femminile, buon carattere, riesce a sorridere e trovare il lato positivo di ogni cosa, vive sola e vorrebbe incontrare un uomo che la renda completamente felice, non importa l'età, ma che sia pronto, come lei, a innamorarsi di nuovo…CONTATTALA ORA

Lei single, 54 anni

DEDICATO A CHI TI DEDICA PICCOLE ATTENZIONI.... impiegata presso un'agenzia, 54enne, ha un carattere passionale, fisico slanciato e armonioso, castana, due bellissimi occhi blu, è una donna che si nota, divorziata da tempo, non ha avuto figli, vive sola, fa volontariato, nel suo cuore manca solo un uomo, anche più grande, buono, semplice come lei, che le voglia bene, e con cui vivere... CONTATTALA ORA

Lei single, 64 anni

LA PACE E LA SERENITÀ, A VOLTE, SONO IL VOLTO DI UNA DONNA... adorabile 64enne, vedova, senza figli, bionda, occhi celesti, molto carina, ha modi cortesi, ama la buona cucina, coltiva il giardino, e l'orto, è automunita, e gode di ottima salute, ha casa propria, vive semplicemente della sua pensione, conoscerebbe uomo onesto, bene educato, anche più maturo, con cui farsi buona compagnia, e per condividere vita tranquilla, e se lo incontrasse, sarebbe disponibile anche a trasferirsi…CONTATTALA ORA

