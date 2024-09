"Grazie alla Senologia Chirurgica del Centro Salute Donna di Cuneo"

E’ con grande piacere che desidero ringraziare per la professionalità e umanità con le quali mi hanno seguito, assistito, aiutato e supportato.

Dovendo affrontare per la seconda volta una recidiva al seno ho fin da subito trovato tutto lo staff (medici e infermieri) nello specifico il dr. Alessio Garetto, il dr. Riccardo Bonomi, le infermiere Sabina, Laura e Roberta sempre presenti e attenti nell’affrontare e risolvere tutte le problematiche riferite alla mia salute che si sono presentate durante tutto il percorso. Per una donna, indipendentemente dall’età, togliere un seno è sempre traumatico ma loro non mi hanno fatto sentire menomata influendo decisamente in maniera positiva sia dal punto di vista psicologico che fisico.





A questo punto aggiungo un grande GRAZIE di cuore e di testa e mi permetto: “VI VOGLIO BENE”.





Clara Sardi