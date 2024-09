Alessia Bisegna giocherà a Cuneo: ultimo arrivo in casa Granda Volley

“Sono molto orgogliosa e felice di indossare la maglia della Cuneo Granda Volley e ringrazio la società per avermi dato questa possibilità. Mi sono sentita subito a mio agio con le compagne, perché nello spogliatoio si respira un’ottima aria. Non vedo l’ora di vedere il palazzetto pieno dei nostri tifosi”.

Queste le prime parole di Alessia Bisegna dal suo arrivo a Cuneo.

Bisegna, centrale classe 2003, è arrivata a Cuneo negli ultimi giorni per completare il roster a disposizione di coach Pintus. Inoltre per lei si tratterà della prima esperienza in Serie A1 femminile, siccome ha vestito fin qui le maglie di Seap Dalli Cardillo Aragona e Sirdeco Volley Pescara in Serie A2.

“Siamo contenti dell’arrivo di Alessia a Cuneo e che si sia trovata subito bene con il resto del gruppo. Siamo sicuri che possa crescere tanto, grazie al lavoro del nostro staff tecnico”. Queste le parole dei co presidenti Bianco e Manini.