Bovino cade in un dirupo ad Acceglio e si rompe un arto: in corso il recupero da parte dei vigili del fuoco

È in corso il recupero di una mucca di 400 chili, caduta in un dirupo a 2.200 metri di quota ad Acceglio, in alta Val Maira. L'incidente è avvenuto ieri, venerdì 6 settembre, mentre era in alpeggio nel vallone di Verzio, località Serri. Una caduta avvenuta molto probabilmente a causa del temporale.

Da questa mattina, sabato 7 settembre a partire dalle 10, la squadra dei vigili del fuoco di Dronero si trova sul posto per le operazioni di recupero. Sono in attesa dell'arrivo dell'elicottero con il supporto del veterinario per portare in salvo il bovino.