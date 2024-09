Matilde, splendida gattina di un anno cerca casa urgentemente

Matilde è una splendida gattina che è stata abbandonata nella francese valle Roya, momentaneamente accolta nella casa della signora Eva che però è impossibilitata a tenerla.

Matilde cerca casa urgentemente e la signora Eva è disponibile anche a recarsi di persona nelle nostre zone per consegnare la piccola gattina: "Ha già sofferto abbastanza, quando l'ho trovata era debolissima. Ora sta bene, è dolcissima, ma dobbiamo trovarle una casa al più presto".

Per informazioni contattare tramite WhatsApp o chiamare il numero +39 345-2888467 se siete in Italia, oppure il numero +33 0634491402 se siete in Francia.