Crypto All-Stars sfonda il milione di dollari e si candida come gemma dell'autunno

Crypto All-Stars è la meme coin del momento, avendo superato il suo primo milione di dollari di prevendita ed essendo uno dei nomi caldi per l'autunno.

Una piattaforma assolutamente innovativa, che ha il potenziale per diventare un vero e proprio punto di riferimento non solo come token, ma anche per tutti coloro che investono in meme coin.

Ma come funziona Crypto All-Stars? L'idea è semplice. Mettere insieme tutte le principali meme coin disponibili su Ethereum, per creare una sorta di palcoscenico per tutti questi progetti.

Il meme infatti, sfrutta l'immagine di Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Based Brett, Mog Coin, Milady, Turbo Token, Toshi The Cat, Coq Inu e Bonk Coin (più le altre che arriveranno in seguito), per dare alla community meme di qualità sempre freschi e interessanti.

Ma non finisce qui, il vero cuore del progetto ruota intorno allo staking, il quale è molto stratificato e mette sul piatto una serie di opportunità imperdibili.

Lo staking su Crypto All-Stars

Su Crypto All-Stars è possibile mettere in staking le crypto per ottenere dei rendimenti assolutamente fuori scala, ma il sistema è più complesso di quanto potrebbe sembrare ed è necessario comprenderlo bene.

Prima di tutto, quali sono le meme coin che si possono mettere in staking? Ovviamente quelle già citate nel paragrafo precedente, ovvero PEPE, DOGE, BRETT e via via discorrendo.

Sì, su Crypto All-Stars è possibile mettere in staking le proprie meme coin preferite per ottenere delle rendite passive sui propri investimenti, massimizzando il profitto.

Facendo questo si farmerà il token STARS, ovvero quello nativo della piattaforma e che è il cuore del meccanismo che sta alle spalle di Crypto All-Stars.

STARS infatti può, a sua volta, essere messo in staking per ottenere delle ricompense (sempre in STARS) che ammontano attualmente al 1.400% circa annuo.

Una cifra assolutamente ghiotta, ma che nasconde ancora degli altri vantaggi. Più STARS si mettono in staking, maggiori saranno le ricompense per lo staking delle altre meme coin, in un circolo fatto per aumentare il profitto dell'utente e per massimizzare l'interesse verso il token STARS.

Il valore di STARS

Capito il funzionamento di Crypto All-Stars, diventa chiaro quale sia il vero protagonista della piattaforma, ovvero quel token STARS che diventa estremamente prezioso.

Chiunque voglia mettere in staking delle meme coin qui, avrà certamente interesse a massimizzare le opportunità di profitto, specialmente a fronte del fatto che offre un duplice ritorno la cosa.

Da un lato, le rendite passive sulle meme coin aumentano, dall'altra si possono ottenere le gigantesche ricompense sul token STARS, quindi è una doppia vittoria.

Questo crea un forte interesse intorno al token STARS, specialmente adesso che la quantità circolante è ancora particolarmente limitata.

Oggi la quantità di STARS sul mercato, non può ancora far fronte alla richiesta di staking di meme coin e all'interesse di massimizzazione dei profitti.

Quindi, in vista del lancio sul mercato di STARS, c'è da aspettarsi un bel po' di turbolenza, con una probabilità rialzista molto elevata.

Difficile dire quanto possa essere ambito oggi STARS il giorno del lancio ma, vista la diffusione delle meme coin su Ethereum e del fatto che è una facile rendita passiva per chiunque le abbia in portafoglio, ci sono le potenzialità per vedere moltiplicare il valore del token già il giorno 1.

Ovviamente questi non sono consigli finanziari, ma una semplice analisi di una delle piattaforme più interessanti e innovative del settore, che punta a dare una scossa al mercato delle meme coin dalle fondamenta.

Dove acquistare STARS

Oggi il token STARS si trova nella sua fase di prevendita, con la prima raccolta di capitale che ha già superato il milione di dollari e punta dritta verso il prossimo.

Il token oggi è liberamente acquistabile da tutti sulla pagina della prevendita di Crypto All-Stars al prezzo di 0.0014248 dollari, cosa che la rende un'ottima opportunità in vista del lancio. Una volta che il prezzo sarà libero di fluttuare a mercato, difficile dire dove potrà arrivare.

