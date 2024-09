Suona la campanella dell'educazione finanziaria: "Istituzionalizzare iniziative come quelle di Ghisolfi"

Lungo e intenso corsivo del prestigioso editorialista di Milano Finanza alla vigilia della ripartenza dell'anno scolastico che vedrà l'esordio a tutti gli effetti ufficiali della disciplina dell'alfabetizzazione economica all'interno della più generale educazione civica.

L'introduzione dell'educazione finanziaria all'interno dell'ordinamento didattico obbligatorio della Repubblica Italiana, pur all'interno dei programmi di educazione civica che includono altresì aspetti ambientali e alimentari, rappresenta un primo passo costitutivo di fondamentale per intraprendere successivi sviluppi tematici - dalle assicurazioni alla previdenza - tali da conferire piena identità indipendente alla disciplina.

Lo ha ribadito il dr. Angelo de Mattia, prestigioso editorialista di Milano Finanza, il quotidiano del gotha italiano del mercato dei capitali, commentando il decreto del Ministro della pubblica istruzione, on. Giuseppe Valditara, ha introdotto per la prima volta la edu-finanza fra le materie da studiare con decorrenza dall'anno scolastico ormai ai nastri di avvio.

Il dr de Mattia auspica che si dia spazio idoneo per approfondire singole tematiche alla base di una ineludibile corretta gestione dell'economia domestica che dai giovani si possa trasferire alle rispettive famiglie, poiché le complessità macro economiche tutt'ora in atto e le tensioni sul costo della vita rendono necessarie conoscenze di autotutela su diversificazione del rischio, differenziazione degli accantonamenti patrimoniali e monetari, calcolo attuariale della previdenza, e altro ancora in funzione delle singole e specifiche situazioni.

L'editorialista di Milano Finanza conclude con un punto in particolare: "Sono necessari autentici viaggi e tour nel territorio, per dare continuità ai progetti e rafforzare l'interesse civico diffuso. L'evoluzione è nel frattempo avvenuta, le azioni pionieristiche, come quella per lungo tempo svolta in solitudine dal prof. Beppe Ghisolfi, non sono più isolate, ma occorre intervenire in modo strutturale nell'evoluzione finanziaria e nella cura delle conoscenze di base delle persone".

In altre parole: rendere la edu-finanza una materia con piena dignità autonoma di regolazione e stanziamenti.