Calcio Serie D: Nisticò e Sesia commentano il pareggio tra Bra e Asti (VIDEO)

Più Bra che Asti nell'anticipo della prima giornata del campionato di Serie D 24/25, terminato con il risultato di 1-1.

I giallorossi hanno offerto una prova di spessore, sfiorando la vittoria dopo avere subito il gol ospite ad inizio ripresa e sbagliando ben due rigori con Costantino e Pautassi.

Per mister Nisticò, al debutto in campionato sulla panchina braidese, tanti buoni motivi per sorridere e guardare con ottimismo al prosieguo di stagione. Meno positive le note in casa Asti, come ammesso dallo stesso Sesia nel post gara.

L'analisi dei due tecnici nella sala stampa del Bravi