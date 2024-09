Borgo San Dalmazzo, in arrivo gli avvisi per il pagamento della Tassa Rifiuti

L’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo comunica che nei prossimi giorni saranno inviati gli avvisi per il pagamento della Tassa dei rifiuti (TA.RI.) relativa all’anno 2024. Le bollette saranno recapitate ai contribuenti tramite servizio postale, email ordinaria o Pec, in base alla preferenza espressa.

Modalità di pagamento

Il pagamento della Tari 2024 potrà essere effettuato in tre rate scadenti nelle seguenti date:

1° Rata entro il 30/09/2024 - 2° Rata entro il 31/10/2024 - 3° Rata entro il 02/12/2024 .

In alternativa - unica soluzione entro il 02/12/2024

Da quest’anno il versamento potrà essere effettuato tramite i modelli di PagoPA allegati alla bolletta, utilizzabili presso le Banche, gli Uffici Postali, gli esercizi convenzionati (bar, edicole, farmacia, ricevitorie, supermercati, tabaccherie, poste private, ecc.), con home banking, app e servizi di pagamento.

In alternativa sarà possibile eseguire il pagamento utilizzando, come negli anni precedenti, il modello F24 semplificato che dovrà essere compilato secondo le indicazioni contenute nell’apposita tabella presente in bolletta.

Ricezione delle bollette

Gli avvisi di pagamento saranno spediti in un unico invio. Qualora i contribuenti non ricevano la bolletta entro il 25 settembre 2024, potranno richiederne una copia via email (tributi@comune.borgosandalmazzo.cn.it ) o recandosi personalmente presso l’ufficio tributi del Comune di Borgo San Dalmazzo in via Roma 74, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 e nel pomeriggio di martedì dalle ore 15 alle ore 17.

Novità dal 2024

A decorrere dal 1° gennaio 2024, in conformità alla deliberazione n. 386/2023 di Arera (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente), sono state introdotte in bolletta due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI (𝑈𝑅1,𝑎, pari a Euro 0,10 e 𝑈𝑅2,𝑎, pari a Euro 1,50, per un totale di Euro 1,60 per ciascuna utenza) le quali non rientrano nel computo delle entrate tariffarie in quanto dovranno essere riversate dal Comune su appositi conti istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Tali componenti perequative saranno utilizzate da CSEA per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, con lo scopo di armonizzare a livello nazionale, gli obiettivi dell’economia circolare e di protezione ambientale.

Maggiori informazioni relative alla modalità di determinazione della TARI o inerenti all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti sono contenute nella bolletta che sarà recapitata ai contribuenti nei prossimi giorni.

Qualora dalla verifica della posizione esposta nella tabella denominata “DETTAGLIO IMMOBILI” la situazione non corrispondesse a quella reale, oppure avesse subito variazioni, si invitano i contribuenti a contattare l'Ufficio Tributi per aggiornare i dati e rettificare l’importo da pagare.