Nuovo micronido a Cossano Belbo

L’amministrazione comunale di Cossano Belbo annuncia l'inaugurazione del nuovo micronido “Il Formichino”, che si terrà venerdì 13 settembre alle ore 19.

Il nuovo servizio, che nasce in continuità con la realtà del nido in famiglia già presente sul nostro territorio, accoglierà i bambini dai 3 ai 36 mesi all’interno di un ambiente familiare, accogliente e stimolante per la crescita e lo sviluppo dei bambini.

La gestione sarà affidata alla Cooperativa Alice di Alba, realtà con esperienza in altri nidi di Langhe e Roero, anche a Santo Stefano Belbo.

Il comune di Cossano Belbo invita all’inaugurazione tutta la comunità, presso la struttura del nuovo micronido comunale, in Piazza Cavour 8. Seguirà un piccolo rinfresco.