Roby Facchinetti dei Pooh ospite del Galà della Castagna d'Oro 2024 a Frabosa Sottana

Sessantasei anni di carriera e ancora lì, sulla cresta dell'onda, a far cantare gli italiani di tutte le età con indissolubili ritornelli come “Non restare chiuso qui Pensiero….”, “Chi fermerà la musica…” Sarà lui, il grande Roby Facchinetti dei Pooh, il primo grande ospite del 36^ Galà della Castagna d'Oro, l'ormai consolidata kermesse autunnale che andrà in scena a Frabosa Sottana nel primo weekend di ottobre.

Nella serata di sabato 5 ottobre alle ore 21, il cantante bergamasco, cantautore e voce dell’inossidabile band dei Pooh, sarà protagonista del talk show “A tu per tu” condotto dal giornalista Marino Bartoletti, ormai affezionato amico di Frabosa Sottana.

Sono tanti i testi delle canzoni composti e cantati da Facchinetti che hanno dato notorietà alla rock band dei POOH e sono rimasti nella memoria collettiva per generazioni. Poeta musicale che sul palco del Gala Palace svelerà, in parte, le sue ispirazioni e il segreto del suo lungo e brillante successo.

“Siamo felici che abbia accettato il nostro invito, perché con la sua presenza porterà a Frabosa l’entusiasmo e la passione che lo contraddistinguono, le stesse caratteristiche con le quali da sempre organizziamo la nostra manifestazione" - commenta il Presidente dell'Associazione Turistica Mondolè, Paolo Bruno, ideatore e organizzatore dell'evento.

Sotto l’esperta ed incalzante regia di Marino Bartoletti, il frontman e tastierista dei Pooh si racconterà al pubblico presente attraverso aneddoti, curiosità inedite, ricordi e melodie di una carriera iniziata nel 1958.

La serata sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Molti altri sono gli appuntamenti che arricchiranno le giornate del Galà della Castagna d’Oro, nei prossimi giorni gli organizzatori sveleranno il programma completo ed anche i nomi dei Campioni che riceveranno a Frabosa Sottana il premio Castagna d’Oro durante la premiazione di domenica 6 ottobre.

