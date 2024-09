Roby Facchinetti non parteciperà al Galà della Castagna a Frabosa Sottana

Purtroppo, a distanza di 24 ore dal comunicato ufficiale della presenza di Roby Facchinetti dei Pooh come ospite del Galà della Castagna d’Oro, gli organizzatori sono costretti a rettificare l’annuncio in quanto l’artista non potrà essere a Frabosa Sottana per sopraggiunti ed inderogabili impegni televisivi.

L’organizzazione si dichiara molto delusa e rammaricata per aver suscitato l’aspettativa di molti fan in merito la partecipazione di Facchinetti che, fino a ieri sera, costituiva un punto solido di un ricco programma pronto a dare lustro alla 36° edizione del Galà.

Senza scoraggiarsi, con il solito entusiasmo, si prosegue alacremente nella ricerca di un altro grande personaggio che possa incantare il pubblico nella serata di sabato 5 ottobre.

Sicuramente nessuno rimarrà deluso.

Nei prossimi giorni gli organizzatori sveleranno il programma completo ed anche i nomi dei Campioni che riceveranno a Frabosa Sottana il premio Castagna d’Oro durante la premiazione di domenica 6 ottobre.

Per aggiornamenti seguite le pagine Facebook e Instagram “Galà della Castagna d'oro”.