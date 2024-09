Moto contro auto sulla provinciale 25 a Villafalletto: giovane centauro in codice giallo

Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro auto-moto sulla provinciale 25 a Villafalletto.

L'incidente dopo le 18 di lunedì 9 settembre.

Sul posto l'emergenza sanitaria con l'auto medica di Levaldigi e due ambulanze di base. Presenti anche i vigili del fuoco con la squadra di Saluzzo e i volontari di Busca. A deviare il traffico i carabinieri e la polizia penitenziaria.

Nessun ferito grave: un codice giallo per il giovane centauro, e un verde per il conducente dell'auto. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Savigliano per accertamenti.

Si consiglia la strada per Busca.