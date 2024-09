I dipendenti AslCn1 viaggeranno in bus per le attività lavorative sul territorio

Sono state consegnate oggi all’Asl Cn1 le Tessere BIP del trasporto pubblico locale, azione rientrante nel progetto di più ampio respiro dal titolo “Interventi straordinari 2024- 1 sostenibilità ambientale”, finanziato dalla Fondazione CRC, per lo spostamento sul territorio degli operatori dell’azienda durante l’orario di lavoro.

Queste tessere permettono l’utilizzo di qualsiasi autobus del consorzio Grandabus all’interno della provincia di Cuneo e quindi del territorio dell’ASL CN1. Il dipendente che sulla base delle esigenze di servizio si sposterà dalla propria sede di lavoro potrà semplicemente ritirare la tessera BIP, anziché utilizzare le auto aziendali.

Inizialmente le tessere saranno disponibili presso le sedi di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Fossano, Mondovì e Saluzzo, in relazione alla vicinanza alle fermate dei bus ed una buona frequenza di corse. Dopo un periodo di sperimentazione si potrà valutare l’implementazione o la rimodulazione dell’iniziativa.

Il tema della sostenibilità - afferma il Presidente della Fondazione CRC Mauro Gola - è centrale per il futuro della nostra comunità e rappresenta una priorità nell’azione della Fondazione CRC. Grazie a questa iniziativa, che si inserisce in un progetto più ampio sostenuto dal nostro ente a favore dell’ASL CN1, anche il personale medico e sanitario potrà utilizzare, per gli spostamenti durante l’orario lavorativo, la rete del trasporto pubblico, abbattendo così le emissioni nocive e stimolando un importante cambio di paradigma complessivo su questo tema.

Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company, esprime soddisfazione per l'iniziativa avviata con l'ASL di Cuneo, definendola “un passo naturale verso nuove forme di mobilità alternativa, condivisa e di welfare aziendale”. “L’auspicio e che sempre di più le aziende che operano sul nostro territorio - aggiunge Galleano - adottino queste buone pratiche per sviluppare un sistema di trasporto sempre più attento ai reali bisogni delle persone e degli utenti.”

La partenza di questo progetto – dichiara di Direttore Generale Asl Cn1 Giuseppe Guerra – coincide con la settimana europea sulla mobilità sostenibile che si svolge dal 16 al 22 settembre. Grazie al prezioso contributo della Fondazione CRC anche l’Asl Cn1 si inserisce attivamente nelle politiche di sostenibilità ambientale con un’azione mirata a garantire che i sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società.