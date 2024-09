Al via il nuovo anno scolastico, il presidente della Provincia: "Ancora cantieri aperti, ma per scuole sicure e belle"

“A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico desidero rivolgere un saluto a tutti i protagonisti del mondo della scuola. Quello che sta per ricominciare è un anno scolastico importante e impegnativo anche per la Provincia che sta lavorando per dare alla comunità provinciale nuove scuole, sicure, belle e funzionali. Ci sono molti cantieri aperti i in tutta la Granda per un investimento totale di circa 70 milioni di euro per l’edilizia scolastica. Occorrerà sopportare ancora qualche disagio, ma c’è il massimo impegno della Provincia perché questo nuovo anno scolastico parta bene e possa proseguire con serenità. Quindi, un augurio a tutti – studenti, famiglie, insegnanti, dipendenti amministrativi, enti locali – perché ciascuno possa fare bene la sua parte così da consentire, tutti insieme, al sistema di funzionare”.

Così il presidente della Provincia Luca Robaldo si è rivolto agli studenti che mercoledì 11 settembre riprenderanno l’attività scolastica.