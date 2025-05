Soccorritori in azione tra prove, simulazioni e tanto spirito di squadraì: torna l'AVSD Day a Dogliani

Nel mondo del soccorso, come nella vita, ogni secondo conta. Ed è proprio questa la sfida lanciata dai Volontari del Soccorso di Dogliani, che propongono una giornata all’insegna dell’adrenalina, delle sfide e della formazione continua.

Sono 600 i bambini e ragazzi – dall’asilo alle scuole medie – coinvolti annualmente in oltre 50 ore di lezione dedicate alla chiamata di emergenza e al massaggio cardiaco. Numeri significativi che testimoniano l’investimento costante nell’educazione sanitaria dei giovani cittadini.

Il fil rouge formativo, tenuto dagli istruttori insieme a tutti i Volontari, continua anche quest’anno: il team organizzativo dell’Associazione annuncia infatti una nuova edizione dell’AVSD Day, in programma sabato 7 giugno 2025 a Dogliani.

L’evento riunirà squadre di soccorritori provenienti dal Piemonte e dalle regioni limitrofe, chiamate ad affrontare scenari di emergenza realistici. L’obiettivo? Non solo mettere alla prova le abilità operative dei partecipanti, ma anche promuovere la formazione continua e migliorare la capacità di intervento in situazioni complesse.

Saranno otto gli equipaggi in gara, valutati da personale sanitario professionale – attualmente in servizio o con esperienza in emergenza – su scenari fedelmente ricostruiti e pensati in ottica didattica.

Piazza Umberto I sarà il cuore pulsante della manifestazione, ma le simulazioni si svolgeranno in tutto il territorio comunale, accessibili anche al pubblico che vorrà osservare da vicino come opera una squadra di soccorso durante un intervento.

A rendere possibile l’iniziativa sarà una grande macchina organizzativa, alimentata dalla passione e dalla voglia di crescere insieme: circa 180 persone coinvolte nello staff tra figuranti, giudici, logistici e istruttori. A queste si aggiungono una settantina di soccorritori con i rispettivi supporter, per un totale di oltre 300 persone formate nell’arco della giornata.

La gara inizierà alle ore 9.00 e si concluderà intorno alle 18.00, con le premiazioni finali seguite da un momento conviviale aperto a tutti i partecipanti.

L’AVSD Day non è solo un evento per addetti ai lavori: è un messaggio forte e chiaro sul valore del tempo, della preparazione e del lavoro di squadra. Un invito a scoprire da vicino il mondo del soccorso, per conoscere chi ogni giorno è pronto a intervenire quando conta davvero.