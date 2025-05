Laboratorio di bellezza e impresa: le studentesse del Cfpcemon a lezione di cosmetica con Bioelite

Un viaggio formativo tra scienza, creatività e impresa. È questo il cuore del percorso didattico che ha coinvolto le studentesse del corso di Estetica del Cfpcemon "Ernesto Rebaudengo", protagoniste di un'esperienza condotta da Chiara Scarzella, CEO di Bioelite Srl, azienda specializzata nella produzione di cosmetici naturali.

Il progetto si è articolato in più fasi, con un primo momento teorico in aula e una successiva visita presso la sede produttiva dell’azienda, dove le future estetiste hanno potuto toccare con mano ciò che avevano appreso. "Abbiamo portato avanti un percorso di approfondimento dei 7 passaggi relativi alla skin care – ha spiegato la Dott.ssa Scarzella – dalla condivisione di come nasce una linea cosmetica, alle motivazioni e alle scelte strategiche che ne stanno dietro, fino alle difficoltà e agli errori che si possono commettere all’inizio di un nuovo progetto".

Il percorso, guidato dalla dottoressa Scarzella sotto la guida esperta del dottor La Manna, ha condotto le studentesse dentro l’affascinante processo che trasforma una formula in un prodotto: l’ideazione, la realizzazione, la scelta del packaging, il posizionamento sul mercato e le strategie di ampliamento della linea. Un’occasione preziosa per capire come la teoria appresa in aula si traduca in pratica nel mondo dell’impresa cosmetica.

La visita al laboratorio di Bioelite di Genova ha rappresentato il culmine di questa esperienza, offrendo uno sguardo ravvicinato ai macchinari, ai protocolli di formulazione e alle logiche produttive. Un’opportunità concreta per conoscere da vicino un settore in continua evoluzione, dove la formazione, la qualità e l’innovazione fanno la differenza.

La collaborazione tra le studentesse e Bioelite non si esaurisce con la visita in azienda: il prossimo appuntamento è previsto per il 7 giugno, quando saranno protagoniste di una giornata esperienziale all’interno della Spa “Nella Lavanda”. Un’iniziativa frutto della sinergia tra scuola e impresa, che si sta consolidando nel tempo e promette di diventare una tradizione formativa ormai irrinunciabile.

Un’ultima nota di bellezza: conclusa la visita a Genova, le studentesse hanno proseguito il loro viaggio con una gita scolastica a Lucca e Pisa, arricchendo così ulteriormente un’esperienza già densa di stimoli e contenuti.