Atletica Saluzzo: Marco Moletto e Arianna Dentis campioni regionali di trail corto

Domenica 8 settembre ad Ivrea si è svolta la 47ma edizione della Corsa dei 5 Laghi, su percorso di 24,5km. La storica manifestazione, organizzata dal GS Avis Ivrea, quest’anno metteva in palio i titoli regionali individuali e di società di Trail Corto, ed era inoltre valida come nona e ultima prova del Trofeo EcoPiemonte.

Accanto alla prova classica, il programma presenta anche una corsa più breve, La 2 Laghi, su percorso di 12km, competitiva e non.

Il primo a tagliare il traguardo dei 24,5km è Marco Moletto (Atl. Saluzzo) in 1h25:03; il cuneese si aggiudica anche il titolo regionale assoluto. Il podio assoluto della corsa è completato dall’azzurro della corsa in montagna Xavier Chevrier (Atl.Valli Bergamasche Leffe), secondo in 1h29:25, e da Luca Merli (S.A. Valchiese), terzo in 1h29:33. Il podio regionale è invece composto da Moletto, Merli e Marco Mazzon (Olimpiatletica), quarto assoluto.

Al femminile, vittoria e titolo regionale per Arianna Dentis (Atl. Saluzzo), 19ma assoluta, che taglia il traguardo in 1h48:00. Alle sue spalle, completano il podio Sara Borello (Atl. Canavesana), seconda in 1h49:28, e Margherita De Giuli (ASD Climb Runners), terza in 1h54:51.

Sui 12km, invece, la vittoria è andata a Diego Yon (Atl. Pont Donnas) e a Federica Barailler (APD Pont Saint Martin). Completano il podio maschile Federico Magagna (ASD Climb Runners) e Loris Schina (Amici del Mombarone), mentre al femminile seconda piazza per Nicol Albina Cavallera (Torino Road Runners), terza per Fabiana Valente (Pod. Valle Varaita).