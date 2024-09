Ascension: musiche per quartetto d’archi ad Alba

Per la rassegna Chasing the future sostenuta da Milleunanota Alba, Fondazione CRC, Banca d’Alba e Dragonfly Music Studio, domenica 22 settembre alle 21 si terrà in Sala Beppe Fenoglio ad Alba una serata di musiche per quartetto d’archi di Filippo Cosentino, Philip Glass e Antonio Vivaldi, che saranno interpretate dallo Sweet V Quartet (Lucia Pulzone, violino, Laura Luani, violino, Margherita Valente, viola, Gaia Abaclat, violoncello) con la direzione dello stesso Cosentino.

Il programma è all’insegna della musica classica, contemporanea e minimalista: saranno eseguiti il masterpiece Mishima di Philip Glass, i Quartetti dell’Ascensione di Cosentino e in chiusura il presto tratto da L’Estate

Il titolo del concerto, Ascension, riprende quello dell’ultimo disco pubblicato dal compositore albese per Ipogeo Classic, ramo dell’etichetta Ipogeo Records, che sarà eseguito dall’ensemble durante la serata.

Si tratta della prima esecuzione ad Alba delle composizioni per quartetto d’archi di Cosentino: Quartetti dell’Ascensione, Refuge, Il Tempo e infine Circle #1 con cui è stato fra i finalisti del Premio Shostakovic in Ucraina. Le composizioni sono tratte dal disco Ascension (Ipogeo Classic) che è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico e dalla critica arrivando a essere il disco della settimana per la radio del servizio pubblico del Lussemburgo.

Il concerto è a ingresso libero.

L’evento gode del patrocinio della Città di Alba. Fa parte della rassegna Chasing the future, sostenuta e con il contributo di Milleunanota Alba, Fondazione CRC, Banca d'Alba e Dragonfly Music Studio, allestimento e produzione Dragonfly Music Studio.