Asportazione terra da Parco Europa e Partenariato per la gestione dei beni culturali di Piazza: due le aziende candidate

In data odierna, 10 settembre 2024, è scaduta la manifestazione d’interesse per l’acquisizione della terra di scavo accumulatasi in Parco Europa a margine del grande cantiere dello scaricatore.

In proposito, il Comune di Mondovì comunica che è giunta nei termini prefissati una proposta da parte di una società del settore e che, nei prossimi giorni, verranno effettuate dagli uffici competenti tutte le verifiche del caso circa la conformità della stessa.

Il 7 settembre scorso, inoltre, sono parimenti scaduti i termini di presentazione di una proposta per la gestione unitaria di alcuni beni culturali di Piazza in seno ad un Partenariato Speciale Pubblico-Privato. Anche in tal senso è giunta una proposta da parte di un operatore specializzato che verrà vagliata prossimamente dagli uffici.