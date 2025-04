Oltre a proseguire, ogni sabato, con la manifestazione silenzziosa a Breo per chiedere lo stop alla guerra, il gruppo "Donne in Cammino per la pace", in collaborazione con la Cooperativa Sociale Franco Centro, organizza presso il Caffè Sociale la "pasta al forno antifascista", in occasione della Festa della Liberazione.

L'evento si svolgerà il 25 aprile

alle ore 13 nei locali presso la stazione.

Per prenotare telefonare al numero

375 8178138

entro le ore 12 di giovedì 24 aprile.